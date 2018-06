Drie nieuwe Nederlanders na Naturalisatieceremonie

In de Raadszaal te Edam vond maandag om 16.30 uur een Naturalisatieceremonie plaats. Burgemeester Lieke Sievers kon aan drie ingezetenen van onze gemeente de Bekendmaking van het Nederlanderschap overhandigen. Na het afleggen van de eed en gelofte of het uitspreken van de belofte konden de drie ingezetenen de officiële documenten ondertekenen. Als eerste werd de heer S. Bhatti (geboren in Pakistan) genaturaliseerd. Hij is al 12 jaar in Nederland woonachtig en na een lang en moeizaam pad werd het Nederlanderschap maandag een feit.