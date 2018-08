Moedige Moeders en gemeente slaan handen ineen om kinderen te beschermen

Drugstest gratis te halen voor beide kermissen

We leerden onze kinderen lopen en praten, installeerden buggy’s in onze auto’s, we deden ze zwembandjes om en monteerden zijwielen aan hun fietsjes, we plakten kniebeschermers bij het skeeleren en fietsten 8 x daags van en naar school tot ze het veilig zelf konden, we overhoorden proefwerken zodat ze op school een voldoende zouden halen, luisterden naar hun verdrietjes en troostten ze als dat nodig was; want we houden van onze kinderen en zorgen voor ze.

En nu ze de leeftijd hebben bereikt dat we ze moeten loslaten, worden ze bedreigd door een van de grootste gevaren ooit in hun leven: de verraderlijke valkuil van drugs. Natuurlijk proberen we ze daartegen te wapenen, maar we zijn er niet bij als ze op straat of in hun vriendenploeg met drugs worden geconfronteerd. En net zoals ze, toen ze klein waren, elkaar uitdaagden met losse handen te fietsen omdat dat spannend was, zullen ze elkaar nu uitdagen drugs uit te proberen. Helaas kunnen we dat niet voorkomen. Maar toch zijn we niet machteloos als we ze, zoals we dat vroeger deden, willen beschermen. Want door ze een drugstest in het vooruitzicht te stellen, kunnen we ze weerbaar maken tegen dit grote gevaar. Ze hebben dan een argument om nee te zeggen als vrienden erop aandringen het ook een keer te proberen, of als ze zich buitengesloten voelen omdat ‘iedereen het doet’.





Er is veel discussie rondom drugstests, maar onthoud dat kinderen héél goed weten dat hun ouders van ze houden en alleen maar willen zorgen dat ze weerbaar worden en nee durven zeggen. Want welke bezwaren kinderen ook aanvoeren tegen testen, te veel kinderen zijn hun voorgegaan die geen nee durfden te zeggen tegen de drugs en die nu, samen met hun familie, door een hel gaan. Controle is geen wantrouwen, luidt een bekend gezegde en wat is een test anders dan de zwembandjes en kniebeschermers van toen? Maar dan om je kind te beschermen tegen nog veel grotere gevaren. En vergeet de drank niet die de drempel naar drugs flink kan verlagen. Als je de test als aanleiding neemt om ook daar open over in gesprek te gaan, maak je je kind nog eens extra weerbaar.

Ouders van nu hoeven zich dus niet meer bang en onmachtig te voelen als het om de gevaren van drugs gaat. Door hun kind te testen kunnen ze het weerbaar maken en daardoor beschermen. En met de kermis in aantocht, kunt u die drugstest maar beter snel in huis hebben!

Ophaaladressen gratis drugstest

Moedige Moeders biedt in de weken voor de Edamse en de Volendamse kermis (van 27 augustus tot 7 september) gratis testen aan. Zolang de voorraad strekt kunt u die ophalen bij:

• Centrum Jeugd en Gezin, Wieringenlaan 1a te Volendam;

• Breed sociaal loket in het Stadskantoor Edam-Volendam;

• Moedige Moeders in de Ark, Val van Urk 7 te Volendam, op donderdagavond 6 september vanaf 19:00 uur, of telefoonnummer 06-38379733;

• Gerro en Esther in de Stient;

• de Nivo, Burg. van Baarsstraat 42 te Volendam.