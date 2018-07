Drukbezocht Zomerfeest van “Berend Botje”

Vrijdagmiddag van 16.30 tot 19.30 uur vond het jaarlijkse Zomerfeest-Open Dag plaats van Kinderopvang Berend Botje aan de Keetzijde 18a, Edam. Een mooiere dag had men niet uit kunnen kiezen voor het Zomerfeest, want het was stralend mooi weer zodat de activiteiten buiten in de tuin van het kinderopvangcentrum gehouden konden worden.

Dit jaar stond het feest in het teken van een goed doel: Make A Wish. Dit goede doel is door de kinderen van de bso gekozen. Alle kinderen gingen in de afgelopen weken aan de slag met het maken van kunstwerken om die te verkopen tijdens het zomerfeest. Ook waren er verschillende activiteiten en acties bedacht door de kinderen waarmee geld opgehaald werd voor het goede doel. De opbrengst was 1280 euro.