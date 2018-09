d'Ye speelt een bloedstollende thriller

In oktober staat toneelvereniging d’Ye weer vier avonden op de planken in de Singel. Als najaarsstuk is ditmaal gekozen voor een bloedstollende thriller: Spin tussen de rozen. Het is de eerste keer dat dit stuk, dat twee jaar geleden door Alex J. Hüber werd geschreven, zal worden opgevoerd. Een heuse wereldpremière dus!

De rollen worden gespeeld door Steven Boegem, Simone de Boer, Martine Hamstra, Paul van Kaathoven, Steffie van Montfort, Jitske Ooms en Lissy Thijssens-Lutz. De regie is in handen van Mijs Heesen.

d’Ye speelt Spin tussen de rozen vier keer: op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober, en een week later op vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober in De Singel. De voorstellingen beginnen om 20.00 uur, de foyer opent om 19.00 uur. De toegangsprijs bedraagt # 6,00 voor donateurs en # 10,00 voor niet-donateurs.

Kaarten zijn te bestellen via www.dyespeelt.nl/winkel