Edammer Ambachtendag op scheepswerf Groot

Afgelopen zaterdag werd voor de tweede keer de Edammer Ambachtendag gehouden op scheepswerf Groot van 10.00 tot 15.00 uur. Net als vorig jaar was het een geslaagde dag met mooi zonnig weer. Er was de hele dag veel publieke belangstelling.

Op de werf kon men kennis maken met oude ambachten en demonstraties bijwonen van diverse ambachten zoals vilt verwerken, touw knopen, etherische oliën, schilderen, snaarinstrumenten en manden maken, etc. Een sleepboot was bij de werf afgemeerd en hiermee konden de belangstellenden een tochtje varen door de Edamse grachten. Verder waren op het terrein en in de loods actief een goudsmid, kleermaker, zeilmaker, aalroker, smid, etc. De kinderen konden zich vermaken met magneet vissen en kanoën.