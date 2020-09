Eenrichtingsverkeer op Burg. Versteeghsingel

Dinsdag werd op de Burg. Versteeghsingel, de Nieuwehaven en Voorhaven in Edam éénrichtingsverkeer ingesteld. ’s Morgens werden de borden vervangen door Marco van der Gracht. Als eerste werd dit op de Burg. Versteeghsingel gedaan.

Verkeer komende vanuit de Keetzijde of vanaf de Broekgouwstraat (om linksaf te slaan) mag hier nu niet meer doorrijden. Het was voor automobilisten wel even wennen geblazen dat er niet meer doorgereden kan worden, want er geldt nu éénrichtingsverkeer.

De omwonenden zijn er heel blij om.Ook het vrachtverkeer mag niet rijden over de Burgemeester Versteegsingel. Deze maatregel is al enkele jaren terug genomen. Tevens geldt er een maximum snelheid van 30 km per uur.