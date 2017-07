Eerste Kaasmarkt geopend door burgemeester Sievers

Woensdag zijn de Kaasmarkten weer van start gegaan. Het is al 40 jaar traditie dat de eerste Kaasmarkt geopend wordt door de burgemeester van Edam-Volendam. Voor de eerste keer kon burgemeester Lieke Sievers dit gebeuren in het centrum van Edam openen.

Daar was zij best trots op en tijdens haar toespraakje voor de opening vroeg ze aan de vele aanwezigen om een applaus voor de 90 vrijwilligers die zich wekenlang inzetten voor dit toeristische evenement. De eerste Kaasmarkt vond plaats met mooi weer en meteen veel publiek.

De Kaasmarkten zijn iedere woensdag van 10.30-12.30 uur op 12, 19 en 26 juli en 2, 9, 16 en 23 aug. Op zaterdag 12 augustus is er vanaf 17.00 uur een Streekmarkt en vanaf 20.30 uur een Avond-Kaasmarkt.