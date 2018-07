Eerste Kaasmarkt van 2018 al meteen druk bezocht

Woensdag 4 juli was de eerste Kaasmarkt van dit seizoen in Edam. Traditioneel wordt deze elk jaar geopend door de burgemeester van Edam-Volendam. Er was voor onze eerste burger Lieke Sievers om 10.00 uur een ontvangst in het stadhuis.

Het ‘Rondje Edam’ hoefde niet gelopen te worden want de eregasten konden plaatsnemen in de fraaie blauwe paardenkoets van Hennie Dijkstra om naar de Kaasmarkt te rijden. Daar opende burgemeester Sievers om 10.30 uur, met het luiden van de bel, de eerste Kaasmarkt van 2018. Er was meteen al grote publieke belangstelling op deze zonovergoten dag. Omdat het de dertigste keer is dat de Kaasmarkten in Edam gehouden worden vroeg de burgemeester aan alle aanwezigen een extra luid applaus voor de vrijwilligers die dit folkloristische evenement mogelijk maken. Tot en met woensdag 22 augustus vinden elke woensdag de Kaasmarkten plaats.