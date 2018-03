Eerstejaars leerlingen De Triade op bezoek bij HSB Bouw

Het is al enkele jaren traditie aan het worden dat eerstejaars leerlingen van S.G. De Triade een bezoek brengen aan de werf en timmerfabriek van HSB Bouw. Van maandag t/m vrijdag kwamen er elke ochtend groepen jongens en meiden van De Triade naar het Slobbeland.

In totaal konden zo ruim 100 leerlingen kennismaken met het timmer- en metselvak in de praktijk. Om 9.00 uur arriveerden de leerlingen bij het kantoor van HSB Bouw waar ze in de kantine een korte presentatie kregen, gevolgd door een rondleiding over de werf. Aan Ronald van Pooij konden de jongeren onderweg alle vragen stellen. In de timmerfabriek kregen de leerlingen een gastvrij onthaal van Jan Hoogland en John Arnolli. ’s Middags werden de leerlingen met de bus naar Purmerend vervoerd waar ze op de Meteorenweg konden metselen, waar HSB Bouw woningen bouwt.