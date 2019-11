Eindbijeenkomst ‘Onze Economische Toekomst 2040’

In het Don Bosco College vond donderdagavond de eindbijeenkomst plaats van “Onze economische toekomst. Maak er werk van”. Begin 2019 zijn het Economisch Platform, ondernemers, het onderwijs en de gemeente samen gestart aan een bijzonder traject: Onze Economische Toekomst 2040.

Tijdens de drukbezochte Startbijeenkomst in De Triade en de inspirerende ThemaCafés bij ondernemers ‘thuis’ zijn verrassende ideeën en mooie samenwerkingen ontstaan. Alle input is verzameld en verwerkt in ‘onze 10 ambities voor 2040’ met daarbij concrete projecten. Deze 10 Ambities werden gepresenteerd in het DBC.

Er was een toneelstukje van Ons Pogen, wethouder Hans Schütt en burgemeester Sievers werden geïnterviewd en staatssecretaris Mona Keijzer hield een toespraak. Na de pauze waren er 10 workshops waaraan de 400 bezoekers konden deelnemen.