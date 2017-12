Elf gouden bruidsparen gefeliciteerd door de burgemeester

Op initiatief van Burgemeester Lieke Sievers, die deze week alweer een jaar werkzaam is in onze gemeente, wordt geregeld een gezellig samenzijn gehouden met de 50-jarige bruidsparen.

Donderdagmorgen om 10.00 uur zaten elf jubilerende paren in Charleston bijeen. Zij werden toegesproken en gefeliciteerd door burgemeester Lieke Sievers, die ook aan de tafels met de ingezetenen in gesprek ging. Een feestelijk opgemaakte “50”-taart werd aangesneden en geserveerd bij de koffie.

In “Charleston” waren de volgende echtparen present: Laan-Groot, Plat-Kwakman, Zoetebier-Hoekstra, Van Rijn-Tol, Grootendorst-Huisink, Schilder-Koning, Vlak-Vloeimans, Brouwer-Pfersich, Sier-Veerman, Klouwer-Dekker en Oosterman-de Gans.