Enorm veel belangstelling tijdens bouwmarkt 1e verkoopcluster fase 9&10

Op dinsdagavond 17 juli 2018 waren enorm veel geïnteresseerden aanwezig op de bouwmarkt voor het eerste verkoopcluster van fase 9&10, het laatste grote deelplan van de Broeckgouw. De gemeente Edam-Volendam organiseerde in PX de verkooppresentatie van de eerste 45 koopwoningen in dit laatste grote deelplan. Zo'n 400 enthousiaste kandidaat-kopers kwamen langs om de brochure met de ontwerpen, impressies en VON- prijzen af te halen. Met zeer veel interesse werd de definitieve verkoopbrochure ingezien en ook alle informatie over de aardgasvrije warmtevoorziening gadegeslagen. De medewerkers van de projectorganisatie van de Broeckgouw, aannemer Koopmans, Steur makelaars en nemassdeboer werden vragen van belangstellenden beantwoord en werd uitleg te geven bij de maquette van de wijk en de online woningconfigurator. Ook de verkoopinformatie van 6 GPO- kavels was beschikbaar.

Koopwoningen en GPO- kavels

De 45 koopwoningen die in verkoop zijn gepresenteerd bestaan verschillende woningtypes. Het aanbod is zeer divers te noemen, zowel qua uitstraling als indeling van de woningen. Ook zijn deze avond zes GPO- kavels in verkoop gepresenteerd. Hierop kunnen kopers samen met hun buren hun eigen droomhuis realiseren.

Aanmelden keuzeavond

Kandidaat-kopers die in aanmerking willen komen voor één van de 45 woningen één van de zes GPO- kavels kunnen zich t/m 17 augustus 2018 digitaal aanmelden voor de keuzeavond. De keuzeavond voor deze woningen vindt plaats op dinsdag 25 september 2018.

Meer informatie

Meer informatie over deelplan Keetzijde vind je hier.

Via deze link kun je direct aan de slag met de ‘woningconfigurator’.

Uiteraard kun je voor meer informatie ook contact opnemen met de medewerkers van Projectbureau de Broeckgouw.