Risico op vuurwerkschade noopt gemeente tot vroege afsluiting afvalbakken

‘Er wordt zwaar vuurwerk gebruikt dat veel schade kan aanrichten’

De afvalcontainers in de wijken van Edam-Volendam zijn vanaf 27 december afgesloten, met files en overlast tot gevolg. Hiertoe heeft de gemeente besloten in verband met een verhoogd risico op vuurwerkschade. Burgers klagen over het vroege tijdstip van afsluiten. Daarbij beweren sommigen dat de kans op schade juist nu kleiner zou moeten zijn, aangezien recentelijk op een groot aantal bakken een nieuw pasjessysteem is aangebracht.

Door Laurens Tol

Bij het afvalinzamelingsstation van de gemeente was het de afgelopen dagen een komen en gaan van auto’s gevuld met huisvuil. Hierdoor ontstonden er soms files tot aan het tankstation, honderden meters verderop.

Verder werd er in de wijken hinder ondervonden door vuilniszakken die voor containers werden geplaatst. Bij de milieustraat leidde een medewerker van de gemeente het verkeer naar de juiste bestemming voor het afval. ,,Vanmorgen om 7.30 uur stonden ze al voor de poort. Vanaf dat moment is het de hele dag een drukte van belang geweest”, vertelt de medewerker.

De gemeente verklaart de aanpak van de vroegtijdige afsluiting van de afvalcontainers. ,,Tijdens de kerstdagen is er al een afvalbak in de Volendamse Meidoornstraat opgeblazen. Dan praat je over een schadepost van ongeveer 2000 euro, dat betaald moet worden van gemeenschapsgeld. Als er meer containers zouden worden opgeblazen, dan gaat het nog meer in de papieren lopen. Dit zou een hoop geld gaan kosten dat beter kan worden besteed aan andere zaken”, vertelt de woordvoerder van de gemeente.

Volgens hem levert het pasjessysteem geen betere bescherming van de bakken op. ,,De afvalcontainer in de Meidoornstraat is opgeblazen met dit systeem en al. We praten tegenwoordig niet meer over onschuldige rotjes. Er wordt zwaar vuurwerk gebruikt dat veel schade kan aanrichten. Daarom hebben wij besloten om alle bakken al op 27 december af te sluiten, ook de containers die zijn voorzien van het pasjessysteem. Dit met als doel dat iedereen na de jaarwisseling weer zonder problemen gebruik kan maken van de afvalbakken in de wijken. We hopen dat de bevolking begrip zal hebben voor ons besluit.”