Etalages met Hollandse Meesters

Alfons van Klink, van De Leuke Keuken, op de hoek Kleine Kerkstraat/Prinsenstraat in Edam, heeft de drie etalages van zijn winkel fraai en historisch ingevuld. Hierin zijn namelijk grote schilderijen geplaatst van Hollandse Meesters.

Midden in het monumentale centrum van Edam komen de schilderijen van de Hollandse grootmeesters prachtig tot hun recht. Door de toeristen worden er talloze foto’s van genomen. Met name tijdens de laatste twee Kaasmarkten en afgelopen zaterdag tijdens de Waterdag, trokken de etalages met Hollandse Meesters veel aandacht. De schilderijen sluiten mooi aan bij de seizoenexpositie in het Edams Museum, waarin historische schilderijen van Edam tentoongesteld worden. Een mooi voorproefje kunnen de bezoekers zien in de etalages van De Leuke Keuken.