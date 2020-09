EVC verliest eerste thuiswedstrijd van dit seizoen

Door thuisquarantaines en blessures waren niet alle spelers beschikbaar en dus moesten hoofdtrainer Tom Brouwers en zijn assistent Richard Karregat flink improviseren om een waardig team samen te stellen.

Na de goede openingsfase van EVC nam Buitenveldert het initiatief over. Dit leidde in de 27e minuut tot de 0-1. Even later was het alweer bijna gelijk maar Brian Rossenaar mikte aan de verkeerde kant van de paal.

Na de rust pakte EVC het goede spel van het begin weer op en kwam de ploeg op gelijke hoogte door een doelpunt van Daan Prinsze. Niet veel later maakte Buitenveldert de 1-2 en leek de wedstrijd gespeeld. Een penalty in blessuretijd kon nog een puntje opleveren, maar de ongelukkig spelende Brian Rossenaar zag zijn inzet gestopt door de keeper.