EVC verliest van sterk Wartburgia

Vanaf het eerste fluitsignaal was EVC de bovenliggende partij en dat leidde gelijk tot een mooie kans voor Daniël Kemper, maar zijn schot ging helaas naast. EVC bleef hoog druk zetten en twee schoten van afstand van Ronald Schut en Brian Rossenaar hadden een beter lot verdiend.

Na een kwartier spelen kwam Wartburgia los en ontstond er een leuke wedstrijd met vooral goed voetbal. Doelman Sjors Out moest handelend optreden en even later had hij geluk dat de bal op de lat belandde. De Amsterdamse bezoekers kregen in de tweede helft een reeks corners.

Net toen het offensief wat leek weg te ebben, viel toch de 0-1 en even later was het zelfs 0-2. EVC rechtte de rug en bijna vanaf de aftrap scoorde Vincent Wissels met een gelukje de 1-2. EVC zette door en kreeg nog kansen, maar de verdiende gelijkmaker viel niet.