Feestelijk aftrap van aanleg glasvezelnetwerk in Zeevang

Woensdagmiddag vond de kick-off plaats van de aanleg van het glasvezelnetwerk in de Zeevang. Eerst zou dit op donderdag 18 januari plaatsvinden, maar omdat er toen een hevige storm was, werd dit (terecht) uitgesteld.

De feestelijke aftrap vond nu op 7 februari plaats aan de Gijsbrecht van Vianenstraat in Oosthuizen. Hier was een partytent geplaatst en werden vanuit een rijdende keuken koffie en gebak geserveerd aan de belangstellenden. Er waren toespraken van Eric Vos (directeur van E-Fiber) en Rinus Haarsma van Zeevangnet. Door de kinderen Julijn en Stijn de Ruijg werd het symbolische startschot van de werkzaamheden gegeven in de vorm van het graven van de eerste geul. Hierbij werd confetti in de lucht geknald. Veel belangstellenden waren voor dit heugelijke moment naar Oosthuizen gekomen.