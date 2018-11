Feestelijke bijeenkomst met dertien gouden bruidsparen

Vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur was er in Grand-Café Charleston van “De Amvo” een feestelijk samenzijn. Burgemeester Lieke Sievers ontving hier dertien “gouden” echtparen uit onze gemeente die in de afgelopen maanden hun 50-jarig huwelijksfeest vierden. Zij werden toegesproken en gefeliciteerd door de burgemeester namens het gemeentebestuur. Een mooi opgemaakte “50 Jaar Taart” werd aangesneden voor bij de koffie. Twee 50-jarige paren kwamen uit Oosthuizen en elf uit Volendam. Die hadden dus een ‘thuiswedstrijd’ in “De Amvo”.