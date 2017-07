Fietsrichtingborden bedekt met groene laag

Door een Edammer werd de Nivo-fotograaf erop gewezen dat de fietsborden ‘nauwelijks nog te lezen zijn door de groene aanslag die erop zit’. Nu is dit wel enigszins overdreven, maar dat de verwijsborden van de ANWB nodig aan een sopbeurt toe zijn is duidelijk.

Met name in de Burg. Versteeghsingel, op de splitsing bij de W. Pontstraat en bij het Volendammerpad en langs de Singelweg bij het Egbert Snijdermonument, zijn de richtingborden goor door aanslag die erop zit.

Enige tijd geleden waren medewerkers van Baanstee in de weer om de verkeersborden in de Jupiler- en Herculeslaan schoon te maken. Misschien is het een idee om deze mensen ook in te huren om de fietsborden eens van een grondige sopbeurt te voorzien.