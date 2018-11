Fietsverlichtingscontroles op Volendamse basisscholen

Woensdagmorgen zijn de jaarlijkse fietsverlichtingscontroles weer van start gegaan op alle Volendamse basisscholen. De aftrap was om 08.30 uur op het schoolplein van de Sint Vincentiusschool in de Meidoornstraat. Door de Verkeersouders, samen met enkele agenten, de wijkagenten Kitty Kruidenier en Eric van Veen, een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland, hulpouders en Angelique Bootsman-Tol, werden de lichten van de fietsen gecontroleerd.

Als het voor- en achterlicht goed werkte, werd een sticker op de fiets geplakt. In korte tijd waren de verlichtingen van de fietsen van de leerlingen van de Vincentiusschool gecontroleerd. Een uurtje later werden er over de 200 fietsen nagekeken op het schoolplein van De Blokwhere en daarna was ’t Kofschip aan de beurt.