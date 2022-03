Filmopnames in Edam

Op dit moment zijn wij bij BazarMedia druk bezig met de voorbereidingen van een grote, muzikale familiefilm die vanaf september 2022 door het hele land in de bioscoop te zien zal zijn! Binnenkort zullen er ook filmopnames plaatsvinden in Edam.

Hiervoor zijn wij alleen nog op zoek naar een geschikte filmlocatie in een huis. We zoeken een ruime locatie waar wij in de woon- en slaapkamer zouden kunnen filmen. Het liefst een huis waar de woonkamer (of een zitkamer of iets dergelijks) zich op de eerste verdieping bevindt en uitkijkt op een gracht.



Hebben jullie de juiste locatie of willen jullie meer informatie? Mail dan naar haely@bazarmedia.nl en wie weet zien jullie binnenkort jullie huis schitteren op het grote scherm!