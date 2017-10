Finale van de Pupillencompetitie bij Av Edam

Zaterdag 16 september jl. was het dan zo ver. De Pupillenfinale bij AV Edam. Voorafgaand aan deze wedstrijd werden kosten nog moeite gespaard om de baan gereed te maken. Door de vele regen die was gevallen stond vrijwel alles onder water. Veel graafwerk werd verricht en pompen werden ingezet om de baan begaanbaar te maken. Stef Baart, Theo Kwakman en Cor Edam waren daags voor de wedstrijd veel op de baan te vinden. Al met al is deze inzet beloond want alle onderdelen konden worden afgewerkt. De weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds, maar door de dag heen bleef het droog en waren de omstandigheden ernaar dat alle 340 pupillen met de meegereisde ouders, begeleiders en trainers een sportieve mooie dag beleefden. Met hulp van de vele vrijwilligers (van kantinemedewerkers, tot het verzamelen van de uitslagen bij de ong. 40 juryeden, de medewerkers van het secretariaat die alle uitslagen moesten verwerken, de starters die de vele starts verzorgden, de EHBO, de speaker, materiaalverzorgers, de fotograaf, kortom te veel om op te noemen) werd met glans vormgegeven aan een prachtig evenement dat AV Edam met veel trots heeft georganiseerd.

Van 15 verschillende verenigingen afkomstig o.a. uit Castricum, Alkmaar, Purmerend, Amsterdam, Heiloo en Assendelft kwamen 430 pupillen naar Edam voor hun landelijke finale. Voorafgaand aan de wedstrijd was er het gebruikelijke defilé, opstelling van alle ploegen voorzien van spandoeken en mascottes die samen met begeleiders en trainers een ronde lopen over de baan onder luid applaus van het aanwezige publiek. Daarna volgend de estafettes. Altijd reuze spannend of de wissels tussen de atleten goed verloopt om zo een goede tijd neer te zetten en daarmee veel kostbare punten voor het team te behalen. Het verliep niet bij alle verenigingen vlekkeloos. Een aantal teams moest de estafette overlopen wat je als team al op een 50 tal strafpunten zet. Daarna waren het de technische onderdelen, kogel stoten, bal werpen en de springonderdelen, verspringen en hoogspringen. Ook begon gelijktijdig de sprint voor de jongste pupillen 40 m en de oudere pupillen 60m. Er waren prijzen te verdelen voor de teams maar ook voor de atleten individueel. Van AV Edam was er een kleine afvaardiging, een team bij de jongens pupillen A1 en bij de meisjes pupillen B, en Liz Jonk individueel bij de meisjes pupillen A1. Saar Warger behaalde individueel een 4e plaats met 1312 punten, Liz Jonk een mooie 14e van de 42 deelnemende Pupillen A, Ronny Braan werd 18e van de 41 pupillen A1. Met hun team streden voor wat zij waard waren, maar konden qua team niet opboksen tegen de andere zeer sterk vertegenwoordigde verenigingen. Wel zijn zij op hun nog jonge leeftijd een prachtige ervaring rijker. Want ja in jouw categorie mee mogen doen bij de beste 8 verenigingen van jouw regio is toch op zichzelf al een mega prestatie. De uitslagen staan op de site van AV Edam, evenals alle prachtig genomen foto’s (www.avedam.nl). AV Edam kan terugkijken op een zeer geslaagde dag en een groots georganiseerde landelijke Pupillenfinale