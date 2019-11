Afgelopen zondag was de finaledag van het Scholenschaaktoernooi, dat voor de 34-ste keer georganiseerd is door Schaakclub Volendam. Zowat alle jaren was dit in PX te doen, maar vanwege activiteiten aldaar (o.a. Kunst Kijken in Volendam) moest uitgeweken worden naar een andere locatie.