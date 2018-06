Fraaie lenteplaatjes met de tulpen in volle bloei

Nivo-medewerker René Schilder (Pius) is niet alleen een verdienstelijk kunstschilder, ook met de fotocamera kan hij fraaie plaatjes schieten. Het artistieke heeft hij zeker van zijn ome Kees Schilder (Pé) die als kunstenaar in Amsterdam woonachtig is. Mooie sfeervolle lenteplaatjes zijn door René gemaakt.

Daaronder ook enkele op de bloembollenvelden in Oudendijk. Met oog voor detail zijn zo enkele schitterende foto’s gemaakt. Ook in onze gemeente maakte René wat sfeerfoto’s. Met name de haven van Edam op een windstille avond komt mooi in beeld en verder enkele foto’s van wolkenpartijen.