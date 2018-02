Frans Langkemper winnaar van het Kaaswaag Biljarttoernooi

Zaterdag en zondag vond de finale plaats in Thomas’ Café. Er werd op hoog niveau gespeeld en de finale werd druk bezocht door biljartliefhebbers. Het was met de twee biljartdagen in de finale spannend tot de laatste carambole.

Met een moyenne van 7,47 in de laatste partij kwam Maarten Vis 5 caramboles tekort tegen de uiteindelijke winnaar Frans Langkemper. De Roele/Vreeker-trofee (voor de hoogste serie) ging naar Frans Langkemper met een serie van 10 (en dat is 50% van zijn gemiddelde).De eindstand was: 1. Frans Langkemper, 2. Richard Schans, 3. Maarten Vis, 4. René Dijkhuizen, 5. Koos Hulskemper en 6. Tijmen Lustig.