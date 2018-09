Geen oud-papier ophalen vanwege de kermis

In diverse straten in Edam werd afgelopen zaterdag het oud-papier door bewoners op de stoep gezet. Normaal wordt dit dan opgehaald, maar vanwege de Volendammer kermis, ging dit niet door.

Dat betekende dat de bewoners het oud-papier weer naar binnen konden halen. Nabij het busstation van Edam aan de Singelweg was een grote hoop oud-papier neergezet, juist onder een bordje met daarop de mededeling dat er geen inzameling was van oud-papier. Een voorbijganger verzuchtte: “Ze kunnen zeker niet lezen”. Dus ook in Edam geldt: “Az me stoepie maor skoon is”.