Gemeente koopt uitgebrande panden in de Hoogstraat aan

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond is door de gemeenteraad besloten de door brand getroffen winkels/woningen aan de Hoogstraat 4-8 te Edam formeel aan te kopen. Met de eigenaren is overeenstemming bereikt over de koopsom. De getroffen panden liggen in het historische centrum van Edam met de status van beschermd stadsgezicht en met een economische en toeristische functie.

In verband hiermee is het van het grootste belang dat er zo snel als mogelijk een passende herontwikkeling plaatsvindt. Keurslager Johan Taam vindt het een goede zaak. “Het zou ideaal zijn als de gemeente ook de woning op nr. 2 aankoopt. Zo kunnen we er weer een mooie straat van maken met winkels en appartementen. Een pluim aan de gemeente, dat mag ook gezegd worden”.