Gerenoveerde Baanbrug officieel weer in gebruik genomen







Dinsdagmiddag om 15.00 uur werd de vernieuwde Baanbrug in Edam officieel in gebruik genomen door wethouder Wim Runderkamp. In een tijdsbestek van vijf maanden is de brug, inclusief de land-hoofden, volledig gerenoveerd door aannemer Slangen Staal uit Gouda.

Directeur Alex Slangen en Stefan Brons (van de gemeente) waren bij de officiële openingshandeling present. Met een druk op de knop werd de Baanbrug geopend en vervolgens werd het brugdek snel gesloten, zodat het verkeer weer door kon rijden op deze doorgaande route.

De Baanbrug staat weer in volle glorie te pronken midden in het centrum van Edam. Hierna is nog de Trambrug aan de beurt om gerestaureerd te worden. Daar wordt nu een plan voor opgesteld.