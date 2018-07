Geslaagd Summer Breek-familiefestival in Etersheim

Afgelopen vrijdag en zaterdag vond rond bezoekerscentrum de Breek in Etersheim het jaarlijkse familiefestival Summer Breek plaats. Op deze prachtige locatie bij de molen van Etersheim was er een zeer afwisselend en sfeervol programma voor de bezoekers. Men kon genieten van verschillende optredens, kunstenaars waren aan het werk, theater in het weiland, podiumoptredens, enz. Het terrein was sfeervol aangekleed voor de Summer Breek. Vrijdagavond was er vanaf 19.00 uur een muziekprogramma.