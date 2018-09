Gezocht! Een fijn warm thuis voor Maggy

Mijn tante kan helaas wegens medische redenen niet meer voor haar zorgen, maar zou haar graag willen blijven zien. Ze moet verhuizen naar een verzorgingstehuis. Het liefst zouden we een thuis vinden in Edam-Volendam en directe omstreken, zodat we haar af e ntoe kunnen ophalen.

Maggy is een dwerg pincher teefje van 10. Gesteriliseerd wn gechipt. Ze is een echte knuffelkont en zit het liefst op schoot. Ze heeft blaasproblemen gehad, maar dat is nu zo goed als onder controle, daar krijgt ze speciaal voer voor.

Ze is kinderen en katten gewend, maar vind het ook leuk om de katten soms te plagen. Wie kan en wil haar nog een paar mooie jaren bieden? Denk ook aan een opa, oma, oom of tante.

Voor meer informatie:

Lianne Scholte

06 51701216‬