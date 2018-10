GoedeDoelenOchtend op DBC voor Edukans in Ghana

Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur vond op het Don Bosco College de jaarlijkse GoedeDoelenOchtend plaats. Vorig jaar was dit met het thema “Achteruitlopen” en werd een record neergezet voor het Guinness Book Of Records. Nu werd een record neergezet met ‘Spellen spelen met een grote groep”. Aan de leerlingen was gevraagd om (bord)spellen mee te nemen naar school en hier werd 3 uur lang mee gespeeld door in totaal 1332 deelnemers. In de aula waren de meeste jongens en meiden aan het spellen.

Als Goede Doel van het DBC was dit jaar gekozen voor een project van Edukans in Ghana. In dit project worden vijf Junior High Schools (te vergelijken met onze middelbare scholen) geholpen om de kwaliteit van het onderwijs en het pedagogische klimaat te verbeteren. De GoedeDoelenOchtend bracht het schitterende bedrag van 6968 euro op voor Edukans in Ghana.