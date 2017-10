Gouden echtparen smelten samen

Voor de vierde keer heeft de gemeente een bijeenkomst gehouden voor echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. Voor dat samenzijn waren zij te gast in Strandbad Edam. Het was wederom een zeer geslaagde bijeenkomst, waarbij werd verhaald over vroeger en over het nu.

De gouden echtparen waardeerden het gezellige samenzijn, waarbij ook burgemeester Lieke Sievers aanschoof. Bijeenkomsten als deze worden georganiseerd in de verschillende dorpskernen in de gemeente. Het is al eerder in Volendam en in Oosthuizen georganiseerd.

De volgende keer is het in de Oude School in Warder.