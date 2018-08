Gratis drugstest voor de komende kermissen

Door Moedige Moeders worden gratis drugstests beschikbaar gesteld voor de komende kermissen. Ouders kunnen de drugstest (zolang de voorraad strekt) afhalen op vijf locaties. Moedige Moeders biedt in de weken voor de Edamse en de Volendamse kermis (van 27 augustus tot 7 september) gratis testen aan. Zolang de voorraad strekt kunt u die ophalen bij:

• Centrum Jeugd en Gezin, Wieringenlaan 1a te Volendam;

• Breed sociaal loket in het Stadskantoor Edam-Volendam;

• Moedige Moeders in de Ark, Val van Urk 7 te Volendam, op woensdagavond 29 augustus en donderdagavond 6 september vanaf 19:00 uur, of telefoonnummer 06-38379733;

• Gerro en Esther in de Stient;

• Nivo, Burg. van Baarsstraat 42 te Volendam.