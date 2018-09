Welke school mag optreden voor Koningin Máxima?

Groep 7 van de Edamse school Trimaran in eerste aflevering Lang Leve de Muziek Show

Op zaterdag 29 september wordt om 17.15 uur de eerste aflevering van Lang Leve de Muziek Show uitgezonden op NPO Zapp. Groep 7 van de Edamse school Trimaran strijdt tegen groep 6 van De St. Antoniusschool uit Kortenhoef. Zij doen mee in deze muzikale scholenstrijd uitgezonden door AVROTROS en proberen de ultieme prijs te winnen: optreden in de grootste schoolband van Nederland voor Koningin Máxima.

In Lang Leve de Muziek Show vormt muziek de rode draad. Iedere week strijden twee scholen uit één provincie tegen elkaar. Naast spetterende optredens en muzikale quizvragen, maken de scholen ook een eigen muziekvideo. Hierbij krijgen zij de hulp van bekende YouTubers. De weg naar de overwinning is pittig, maar de hoofdprijs is niet mis. De winnende klassen vormen namelijk de grootste schoolband van Nederland die optreedt tijdens Het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. Koningin Máxima is, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, een van de aanwezige gasten.

De uitdagingen in het programma zijn dit seizoen nog groter dan vorig jaar: zo moeten de kinderen een metershoge gitaar beklimmen om een muzikale puzzel op te lossen en overwinnen de leerkrachten alle schaamte (of niet!) wanneer zij onder een douche luidkeels popnummers zingen die de kinderen moeten raden. En bekende YouTubers als Marthijn en Noah van de Ponkers moeten ‘hun school’ aan de overwinning helpen wanneer zij in de knotsgekke draaiende stoel plaatsnemen.

Lang Leve de Muziek Show wordt ook dit seizoen gepresenteerd door Buddy Vedder, die elke week wordt bijgestaan door bekende juryleden als Gerard Joling, Trijntje Oosterhuis en Kaj van der Voort. Zaterdag is Yes-R jurylid. Samen met Buddy zingt hij het spectaculaire openingsnummer, waarmee zij het thema van die uitzending introduceren. Komende zaterdag zaterdag is dat ‘urban’.

Méér Muziek in de Klas is medeorganisator van Lang Leve de Muziek Show en Het Kerst Muziekgala 2018. De stichting zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs op alle basisscholen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. AVROTROS wil de muziekbeleving onder kinderen stimuleren en hen aanzetten tot het maken van muziek. Dit doet de omroep onder andere met programma’s als het Junior Eurovisie Songfestival, het Kinderprinsengrachtconcert en Lang Leve de Muziek Show.

Lang Leve de Muziek Show, vanaf zaterdag 29 september om 17.15 uur bij AVROTROS op NPO Zapp