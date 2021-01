Grondwerkzaamheden op de Baandervesting

Al vele jaren ligt het terrein aan de Baandervesting, waar vroeger Fardem gevestigd was, er braak bij. Momenteel vinden op de bouwlocatie grondwerkzaamheden plaats. Hier komt een brede mix van in totaal circa 80 woningen.

Het wordt ook een levendig straatbeeld door variatie in de hoogte van de woningen en de diversiteit in kappen en gevels. Zo zie je alle karakteristieke kenmerken van de woningen in het Edamse centrum binnen de oude vestingwerken terug. In Baandervesting is voor ieders wens wel een geschikte woning. Of je nu een starter bent, een jong gezin, doorstromer of een senior.

Zo komen er appartementen, hoek- en rijwoningen in diverse groottes en zelfs semi-bungalows. De verwachting is dat in het voorjaar 2021 de circa 80 woningen in verkoop gaan zodat de aannemer rond de zomer met de bouw kan starten.