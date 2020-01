Grootscheepse renovatie van de Trambrug Edam

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam wordt sinds 6 januari door De Boer en De Groot civiele werken de Trambrug in Edam grondig renoveren. Deze monumentale brug dateert uit 1921 en is gebouwd als trambrug voor de HIJSM.

De ophaalbrug is gedemonteerd, zodat de huidige landhoofden en tussenpijlers kunnen worden versterkt middels buispalen en betonnen aanbruggen. De huidige constructie wordt zoveel mogelijk intact gelaten om het huidige beeld te behouden. De bovenbouw van de brug ondergaat een inspectie en wordt waar nodig versterkt en aangepast.

Ook wordt de Trambrug voorzien van een nieuw bewegingswerk en besturing. De renovatiewerkzaamheden zijn naar verwachting in april gereed. Voor autoverkeer is een omleidingsroute ingesteld. Voor fiets- en voetgangers is een tijdelijke noodbrug geplaatst.