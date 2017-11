Grote brand in het centrum van Edam

Maandagavond rond 23.00 uur ontstond een grote brand in de Hoogstraat, in het centrum van Edam. In snackbar ‘Het Edammertje’ is de brand ontstaan. De brandweer was snel ter plaatse en met groot materieel werd het bluswerk uitgevoerd.

Ook brandweercorpsen uit de omgeving werden opgeroepen om te helpen met blussen. Rond middernacht leek het vuur onder controle te zijn, maar toen sloegen de vlammen over naar het naastgelegen pand van Markee en de woning erboven. Drie hoogwerkers van de brandweer werden ingezet om het vuur te bestrijden.

Rond 05.30 uur had men het vuur onder controle, maar het sein ‘brand meester’ kon nog niet gegeven worden. De ravage is groot.