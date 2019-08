‘Ik weet dat het verdeeld ligt’

Handhaving leeftijds-controle is serieuze zaak voor horeca en gemeente



De aankondiging heeft het nodige stof doen opwaaien. In navolging van andere gemeenten en evenementen hebben de horeca van Edam en Volendam en gemeente de handen ineengeslagen om handhaving voor het schenken van alcohol aan minderjarigen te vergemakkelijken. Polsbandjes voor de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar, als instrument voor een wettelijke maatregel die al langer geldt, maar nu als revolutionair wordt ervaren.

Door Eddy Veerman

Dat het de gemeente serieus is als het gaat om handhaven van de leeftijdscontroles, bleek recentelijk, toen mystery guests werden ingezet en diverse horecagelegenheden een boete kregen opgelegd. Twee sancties verder en de horecagelegenheid moet de deuren – tijdelijk – sluiten. Dat maakt de kroegeigenaren ook huiverig, want het is utopisch om te stellen dat alles continue controleerbaar is. Daarom trekken horeca en gemeente ook samen op in het handhavingsverhaal.

,,De horeca heeft zelf dit initiatief genomen tot de polsbandjes, maar wij ondersteunen het. De horeca-ondernemers doen hun stinkende best en hebben aan voorkant veel geregeld om er een gezellige kermis van te maken en om het goed te laten verlopen. Met hun portiers, onze veiligheidsdiensten, de politie, BOA's en vrijwilligers van de EHBO zijn alle afspraken gemaakt om alles goed te laten verlopen”, zegt burgemeester Lieke Sievers.

Maar het veiligheidsteam weet ook dat minderjarige jongeren ook op andere manieren aan alcohol kunnen komen. ,,Vandaar dat politie en boa’s ook controles zullen uitvoeren onder jongeren. Als zij als minderjarige betrapt worden op het nuttigen van alcohol, daar staat een flinke boete op van 95 euro”, zegt Jeroen Kroeb, veiligheidscoördinator van de gemeente, die extra beveiligers gaat inzetten.

De polsbandjes worden dagelijks verstrekt, telkens met een andere kleur, met in Edam één en Volendam drie uitgiftepunten. Een ID kan maar één keer onder de scanner. Kroeb: ,,Wat die groep betreft voor de Volendamse kermis, denken we in de leeftijd van 18-24 jaar aan 6000 personen. Helemaal waterdicht ga je het nooit krijgen. Je hebt altijd excessen. Dit is ook een testfase.”

De polsbandkwestie heeft tot flink wat discussie geleid, weet ook de burgemeester.

,,Wij moeten ons aan de regels houden. Ik weet dat het verdeeld ligt in de samenleving. De één juicht het toe, ziet het als steun voor zijn of haar ouderlijke verantwoordelijkheid om de kinderen gezond op te voeden, en de ander roept ‘ja, maar wij gingen vroeger…’. We moeten het samen beseffen en samen doen. De horeca neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid.”

,,Er zijn altijd mazen in alles wat je regelt, maar op deze manier heb je wel de grootst mogelijke steun voor de beweging die je wilt maken gerealiseerd. Maar ik hoop vooral dat we met z’n allen een veilige en schone kermis vieren.”

Controle is er tevens middels de positionering van elf camera’s in het uitgaansgebied. ,,Daar waar het te druk wordt, kunnen we proberen de massa te verspreiden. Tijdens kermis kunnen de beelden 24 uur lang live worden bekeken.”

Net als vorig jaar wordt alles rond de officiële taxistandplaats strak georganiseerd en gecontroleerd en dat geldt dit jaar ook voor het gebruik van lachgas en de patronen. Sievers: ,,Dat heeft een grote vlucht genomen en dat is een zorgwekkende toestand. Naast de gebruikelijke middelen waarop we ook maatregelen nemen – mede door inzet van de narcoticahond die horecagelegenheden ook voorafgaand kan vrijmaken van door bezoekers verborgen drugs – was er nog geen verbod op lachgas. Vanwege de aanzienlijke gezondheidseffecten, zeker in combinatie met andere middelen, heeft de horeca aangegeven dat zij geen lachgas verkoopt en wij ondersteunen ze door handelaren te weren. Voor de lui die geld verdienen over de rug en gezondheid van onze inwoners, geldt een gebiedsverbod.”

,,Om het aan banden te leggen, zullen we mensen die het consumeren aanspreken op de risico’s en voor handelaren geldt een lichte bevelsbevoegdheid. De ons bekende handelaren schrijven we aan, dat dat gebiedsverbod geldt.”

Locaties waar de kermispolsbandjes verkrijgbaar zijn

Tijdens de kermissen in Edam dienen personen tussen de 18 en 24 jaar polsbandjes te dragen. Géén polsbandje, betekent géén alcohol.

Deze maatregel wordt genomen door de Horeca van Edam-Volendam om te voorkomen dat er alcohol aan jongeren beneden de 18 jaar geschonken wordt.

Tijdens de kermissen zijn de armbandjes op de volgende locaties verkrijgbaar, waarbij men tevens een ID-kaart dient te tonen:

EDAM:

• Damplein

VOLENDAM:

• Zeestraat, in het operationeel centrum naast het Volendams Museum.

• Parkeerterrein naast Bistro d’Ouwe Helling

• Meerzijde, onderaan bij ’t Gat van Nederland