Herbestraten van de Bouwen Loenstraat

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan een nieuw riool in de Claes Teenxstraat en omliggende straten en hofjes. Deze werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Hier is tevens een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. Het bestraten wordt uitgevoerd door de vakmensen van Stratenmakersbedrijf Hennephof & Jonk.

Reeds verschillende hofjes zijn opnieuw bestraat. Nu zijn de mannen bezig in de Bouwen Loenstraat. Het hele hofje wordt hier aangepakt. Grote hoeveelheden zand zijn aangevoerd voor het ophogen. De stratenmakers zijn hier nog wel enkele weken bezig, want niet alleen het wegdek, ook de trottoirs worden nieuw bestraat. Het is een omvangrijke klus.