Herbestraten van een deel van het Jonkerlaantje

Woensdag waren de stratenmakers van Marco van der Gracht aan het werk op het Jonkerlaantje in Edam. Hier was het wegdek in zo’n erbarmelijke staat dat er tijdelijk nieuw bestraat moest worden. En dit terwijl over een jaar de definitieve nieuwe bestrating aangelegd wordt, volgens het HIOR-systeem (Handboek Inrichting Openbare Ruimte).

De HIOR-bestrating wordt in zowel oud-Edam als Volendam toegepast. Over enige tijd wordt het riool in het Jonkerlaantje doorgetrokken richting Noordervesting, zodat er weer graafwerk zal plaatsvinden. Als het nieuwe riool na een jaar goed ingezakt is, zal de definitieve nieuwe inrichting van het Jonkerlaantje uitgevoerd worden. Omdat er diverse straatklinkers omhoog staken en er diepe spoorvorming was ontstaan kon er zo schade aan auto’s ontstaan of ongelukken gebeuren, en daarom is er een tijdelijke nieuwe bestrating aangebracht.