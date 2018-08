Herfstplaatjes op een tropische zomerse dag

Door de aanhoudende droogte in combinatie met tropische temperaturen, kunnen vele bomen hun bladeren door watertekort niet meer vasthouden. In de parken en groenstroken waar bomen staan, is de grond bedekt met een laag bladeren. Het doet denken aan de herfst, maar het is toch hartje zomer. Met name op de groenstrook langs de Zuidpolderlaan in Edam is er door de hitte en droogte een dikke laag bladeren naar beneden gevallen.

Ook de grasvelden zijn veelal geel gekleurd, zoals men in de landen rond de Middellandse Zee tegenkomt. Warmte- en droogterecord zijn deze zomer verbroken in Nederland en dat is ook in Edam-Volendam volop merkbaar.