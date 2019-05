Hoe zat het ook alweer met het Turkse visum?

De zomer komt er weer aan! En dat betekent dat we massaal naar Turkije uitwijken voor de mooiste stranden en heerlijkste zon.

Bereid je goed voor; boek niet alleen je vlucht nu de prijzen nog laag zijn, maar regel ook alvast je visum voor Turkije. Want niks zo vervelend als een stressvolle reis omdat alles op het laatste moment moet, laat staan de hogere kosten die daar bij komen kijken.

Hoe eerder, hoe goedkoper

Eigenlijk geldt het voor veel dingen; hoe eerder je het regelt, hoe beter. Dit is in elk geval van toepassing op de vliegtickets en visums voor je zomervakantie naar Turkije. Tien jaar geleden waren er vaak nog goedkope last-minute vliegtickets voor Turkije te vinden. Maar dat wordt steeds minder het geval. De reden; een uitgekiende prijsstrategie van de luchtvaartmaatschappijen. Vroegboekers zijn vaak toeristen. En reizigers die op het laatste moment opeens een ticket nodig hebben zijn over het algemeen vaak zakenreizigers. Zakenreizigers hebben meer geld over voor hun vlucht. En dus worden tickets tegenwoordig op het laatste moment eerder duurder dan goedkoper.

Ook voor je visum

Sommige visums kun je zonder problemen op het laatste moment aanvragen. Soms kun je het visum nog regelen nadat je in het land van bestemming geland bent. En soms heb je als Nederlander zelfs helemaal geen visum nodig. Maar de gouden regel blijft; regel het op tijd en bespaar geld en stress. Als je je visum via een visumbureau regelt scheelt dat sowieso al vaak veel gedoe. Een klein invulfoutje in een visumformulier kan soms veel gedoe opleveren. En bij een visumbureau kijken ze je aanvraag altijd even voor je na op veelgemaakte fouten. Maar kom je hier pas op het laatste moment mee, dan kan het zijn dat je extra moet betalen.

Spoedprocedures voor het visum; probeer ze te vermijden

Visumbureaus, zoals VisumBuitenland.nl zeggen het zelf; probeer onze spoedprocedure te vermijden. Bij spoedprocedures wordt je aanvraag bijvoorbeeld ook ’s avonds en in het weekend handmatig gecontroleerd en in behandeling genomen. Maar was het nou niet veel handiger geweest als je gewoon op tijd aan de slag was gegaan? En niet alle visums zijn (zelfs met spoedprocedures) snel te leveren.

Tip: regel het meteen!

Weet je al dat je op vakantie gaat naar Turkije? Start dan vanavond nog je visumaanvraag voor Turkije. Je kunt het maar vast geregeld hebben!