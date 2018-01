Hoge waterstand zorgt voor overlast op Camping Strandbad

De waterstand in het Markermeer was afgelopen zondag 40 cm hoger als normaal in de winter. Mede door de harde wind en de hoge golven, ontstond er op diverse plaatsen wateroverlast.

Bij Camping Strandbad Edam sloegen de golven over het lage dijkje heen. Zodoende stroomde het water naar een lager gelegen deel van de camping waardoor er wateroverlast ontstond voor de caravans die er gestald staan.

Maandag was het waterpeil op het hoogste punt. Dinsdagmorgen was het water in het Markermeer en op de camping al enkele centimeters gezakt. Mede omdat toen ook de wind wat minder krachtig werd, golfde er geen water meer op het terrein.