Hoogheemraadschap opent sluizen en bruggen vanaf 13 mei

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt de bediening van zijn eigen sluizen en bruggen vanaf 13 mei weer open. Dit besluit is afgestemd met de Veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord.

De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap zouden al op 16 april in zomer-bediening gaan. Vanwege de toen geldende coronamaatregelen kon dat niet doorgaan. Omdat het rijksadvies 'blijf zoveel mogelijk thuis' is aangepast naar 'vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand', ziet het hoogheemraadschap geen belemmeringen meer om nog langer in winterbediening te blijven. Echter, als openbare orde en veiligheid onder druk komen te staan, kan op last van de veiligheidsregio's dit besluit worden teruggedraaid.

Check uw route

Niet alle sluizen in bruggen in het Noorderkwartier zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. Check daarom vooraf uw vaarroute. De sluizen en bruggen van het hoogheemraadschap staan hier: https://www.hhnk.nl/portaal/wegen-en-vaarwegen_3566/item/vaarwegen-schutsluizen-en-bruggen_16798.html. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven tot 1 juli gesloten.

Veilig genieten van water

Houd anderhalve meter afstand. Bij sluizen, bruggen en slagbomen kan het druk zijn. De schipper en bemanning zijn verantwoordelijk voor het naleven van de anderhalve meter richtlijn op het water. Ook het wachtende publiek bij een openstaande brug heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Als we met elkaar de richtlijnen volgen, kan iedereen op een veilige manier genieten van het water. Op de websites van de veiligheidsregio's vindt u meer informatie over wat wel en niet kan in de openbare ruimte.