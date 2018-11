Huldiging jubilarissen FNV in de Bowling De Zedde

Zaterdag zijn de jubilarissen van FNV Lokaal Regio Waterland Oost 2018 gehuldigd tijdens een gezellige bijeenkomst in Bowlingcentrum De Zedde. Het was een grote groep omdat er jubilarissen waren van vier bonden. Met partners zat de zaal helemaal vol. Niet alle jubilarissen waren aanwezig. Er was live muziek, wat de aanwezigen erg waardeerden.

De jubilarissen zijn 25, 40, 50, 60 en 70 jaar lid van de vakbeweging. Door oud-vakbondsbestuurder Gijs Honing werden de speldjes bij de jubilarissen opgespeld. Frits Spaan en Greta Blakborn overhandigden de bloemen. Er was één jubilaris die 70 jaar lid is van de vakbeweging. Het is de Heer Dick Sier uit Volendam. Nu 88 jaar oud. Hij werd dus lid van de vakbond in 1948. De tijd van de wederopbouw.