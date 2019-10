In de Nivo van vandaag, 16 oktober 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Veehouderij Klomp in Katwoude vecht tegen enorme dwangsom

• Volgende week collecte Sint Nicolaascomité

• Medewerkers Klaas Puul blijven in onzekerheid

• Muzikale ontmoetingsplek verdwijnt

• Slotactie CarMar op zaterdag 26 oktober

• Vermakelijke Meesterclass met de twee

• tweelingadvocaten Smit&Smit en Anker&Anker

• Ontheffingen per adres Oude Kom Volendam van twee naar één, gelijk aan Oude Kom Edam

• Meerderheid gemeenteraad tempert ambitie van college

• Suus den Boer heeft doneeractie voor haar ernstig zieke vriendin Michelle Timmer

• Dominique Pot reist als DJ Lady Do de wereld over

• Inloopavond Val van Urk leidt tot unanieme tevredenheid

• ‘Activiteiten die bewoners bewuster maken van hun verantwoordelijkheid voor een gezonde en vitale levensstijl

• Alain Fournier, oftewel Frank Bond, verrast met “Myths”