In de Nivo van vandaag, 30 december 2019, o.a.:

Vandaag valt de Nivo weer bij onze abonnees op de deurmat. Wij wensen iedereen veel leesplezier met de volgende onderwerpen:

• Medewerkers Klaas Puul blij en opgelucht na overname

• Bulderend Volendam in actie tegen vuurwerkafval

• Raad van State draait dwangsom voor Volendammer visser terug

• VVD: Bereikbaarheid Edam-Volendam: 3de Ontsluitingsweg, renovatie Julianaweg en doorstroming N247

• Museum Uniek Volendam keert na winterstop niet terug

• Scholtens wil doorpakken met Lange Weeren en Derde Ontsluitingsweg

• KBK doneert aan goede doelen in het kader van de kerstgedachte

• Nieuwjaar Koppel Klaverjas Drive op vrijdag 3 januari in de Jozef

• Winnaars Kerst Mammoet Puzzel

• Rijmend overzicht van het afgelopen jaar

• Nederland praat weer over het voetbal van Volendam (2)