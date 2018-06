Maandagavond 18 juni organiseerde de Werkgroep Groen Edam-Volendam in De Singel een informatieavond over “Duurzaam Groen”. Het motto hierbij is “Tegel eruit, Plantje erin” om zo de tuinen groener te krijgen. Het was een interessante avond die goed bezocht werd. Twee sprekers waren uitgenodigd n.l. Inga Tessel (boswachter Noord-Holland) die over de huismussen kwam vertellen. Inga Tessel is in onze gemeente geen onbekende, want zij verzorgde voor de leerlingen van de basisscholen uit Volendam activiteiten op het Heitje van Katham en De Breek in Etersheim.