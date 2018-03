Informatiebijeenkomst over verantwoorde journalistiek bij lokale omroepen

Om inzicht te krijgen in de plannen van het kabinet die momenteel worden voorbereid voor de lokale omroepen vond op maandag op initiatief van het LOVE-bestuur een bijeenkomst plaats met CDA-woordvoerder Mediazaken Harry van der Molen.

Plaats van handeling was de LOVE-studio. Naast lokale CDA-politici waren vertegenwoordigers van de lokale omroepen uitgenodigd, alsmede de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren van de vier gemeenten. Deze omroepen zijn: RTV Purmerend, Lokale Omroep Landsmeer (LOL), Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM gemeente Waterland) en RTV LOVE (Edam-Volendam). De reden van deze samenkomst was dat de vier lokale omroepen in de regio Waterland in overleg met elkaar zijn om te komen tot een samenwerkingsverband.