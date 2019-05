Insturen 'Mooiste lentefoto' sluit zondag 5 mei

We zijn weer aangenaam verrast door de mooie inzendingen die we tot nu toe hebben mogen ontvangen op de oproep 'Mooiste lentefoto uit de Gemeente'.

De lente, een ruim begrip en dat is terug te zien in de vele wisselende foto's. Na zondag zal onze jury, bestaande uit Piet Blaauw (www.fotoblaauw.nl), Jan Tuijp (BZN) en René Schilder (Nivo) zich buigen over de prachtige foto's. Inzenden kan nog t/m zondag 5 mei.



Bekijk HIER de inzendingen tot nu toe.



Wilt u nog een foto insturen? Dat kan via onderstaande link:

https://www.nieuw-volendam.nl/fotowedstrijd



P.S.: heeft u liefhebbers van fotografie in uw omgeving en woonachtig in de Gemeente Edam-Volendam, deel dit bericht dan!



Met fotografische groet, Piet, Jan en René